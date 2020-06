Calciomercato Milan, anche il Napoli spinge per Jovic

Calciomercato Napoli Jovic Milan Real Madrid | Luka Jovic, attaccante del Real Madrid, è finito nuovamente nella bufera mediatica in Spagna. Il calciatore arrivato dall’Eintracht Francoforte per 60 milioni di euro ha deluso tutta la stagione e non è quasi mai stato impiegato da titolare. Dopo aver violato la quarantena, ora il calciatore ha di nuovo fatto infuriare Florentino Perez. Questa volta il calciatore si è immortalato sui social durante un barbecue con amici, stando in piedi con tranquillità nonostante la frattura al piede rimediata circa un mese fa. Il calciatore ora sembra pronto ad essere scaricato dal Real che vuole liberarsene. Su di lui c’è il forte interesse di Napoli e Milan che puntano al sui ingaggio. Ma non è l’unico obiettivo.

😱 Luka Jovic de barbacoa con los amigos 🙄 ¿Se puede hacer según el protocolo de LaLiga? 🎥 IG: lukajovic pic.twitter.com/5wt2fu8ocL — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 7, 2020

Calciomercato Napoli: bufera Jovic, il Real Madrid scarica l’attaccante. Sfida col Milan

Napoli e Milan devono rinforzare il reparto d’attacco ed entrambe sono in corsa per Luka Jovic, ma non solo. Oltre l’attaccante serbo nel mirino dei due club italiani c’è anche Sardar Azmoun, attaccante dello Zenit. Sarà dunque un derby italiano la prossima sessione di mercato con Jovic e Azmoun pronti a lasciare i propri club e approdare in Serie A. I due attaccanti accetterebbero volentieri entrambe le destinazioni, ora bisognerà trovare l’accordo tra le parti e con i due club.