Ultime Napoli: rinnovi di Mertens e Zielinski

Calcio mercato Napoli Mertens Zielinski rinnovi | Dries Mertens e Piotr Zielinski sono in trattativa con il Napoli per il rinnovo del contratto. A confermarlo è stato lo stesso direttore sportivo Cristiano Giuntoli nella giornata di ieri. I prolungamenti dei contratti dei calciatori sono per essere ultimati, ma secondo Repubblica c’è un intoppo per tutti e due i calciatori che mette a rischio l’affare. I legali dei calciatori a lavoro per eliminare una clausola inserita dalla società che non convince.

Calciomercato Napoli: intoppo per i rinnovi di Mertens e Zielinski, salta tutto?

Lontani, invece, i rinnovi di contratto per Milik, Koulibaly, Allan e Callejon. Il Napoli si prepara a salutare diversi big che in questi anni sono stati i pilastri del grande Napoli di Sarri. Quelli più vicini alla firma sono Mertens e Zielinski, ma secondo le ultime notizie riportate dal quotidiano Repubblica potrebbe esserci un problema. L’accordo ancora non c’è, per via di una clausola imposta nel contratto dal Napoli riguardo una possibile azione civile contro i calciatori in merito alle vicende dello scorso novembre (l’ammutinamento dei calciatori contro la società). Intanto, il Napoli è ancora a lavoro e conta di chiudere il prima possibile l’affare sia con Mertens che con Zielinski, calciatori che continuano ad essere nel mirino dai migliori club d’Europa.