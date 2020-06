Calciomercato Napoli, Allan nel mirino dell’ex di Ancelotti

Calciomercato Napoli, Allan via nel 2021: Ancelotti lo vuole all’Everton

Calciomercato Napoli – Allan | Non è un mistero, il centrocampista brasiliano del Napoli potrebbe andar via al margine della stagione. Non è stata un’annata positiva per lui e per l’intero organico e i mal di pancia avanzano, conscio delle diverse richieste che arrivano in giro dall’Europa. Tra i diversi offerenti, c’è sicuramente Carlo Ancelotti, tecnico che stravede per il centrocampista brasiliano. E lo stesso calciatore, stima fortemente il suo ex tecnico, che praticamente lo ha perfezionato nel suo ruolo. Stagione stratosferica la sua, quella dello scorso anno, in cui assieme a Kalidou Koulibaly, ha primeggiato nelle doppie sfide con Liverpool e Paris Saint-Germain, annullando praticamente i rivali Mbappé e Neymar e il trio delle meraviglie di Anfield.

Ultime Napoli, Allan verso l’Everton di Carlo Ancelotti: cifre e dettagli dell’operazione

Stando a quel che rivelano i colleghi della Gazzetta dello Sport, la richiesta di Aurelio De Laurentiis – economicamente parlando – toccherebbe i 40 milioni di euro, che però l’Everton non ritiene adeguati. Saranno sicuramente avanzati dei colloqui tra Carlo Ancelotti e lo stesso patron azzurro, con gli splendidi rapporti che hanno i due, nonostante la scelta dell’esonero dello scorso dicembre. Se il Napoli dovesse abbassare le pretese economiche, allora l’Everton andrà dritto sul calciatore. Ci sarà da capire però quali saranno le intenzioni di Aurelio De Laurentiis, perché quelle di Allan, sembrano già chiare: gradirebbe la partenza al margine della stagione.