Calciomercato Milan: Thiago Silva scaricato dal PSG

Calciomercato Milan, Thiago Silva va via da Parigi: finita la sua avventura al PSG

Calciomercato Milan – Thiago Silva | E’ l’eterna suggestione dell’ambiente rossonero, quella che riguarda l’ex difensore milanista, Thiago Silva. Sembrerebbe proprio arrivata al capolinea la sua avventura al Paris Saint-Germian, con il club transalpino che non avrebbe alcuna intenzione di rinnovargli il contratto. Il difensore brasiliano però non ha alcuna intenzione di smettere, e neanche di lasciare l’Europa. E’ per tale motivo che, all’età di 36 anni, si dichiarerà pronto ad una nuova avventura, non appena si libererà del contratto che lo lega al club di Parigi.

News Milan, sogno Thiago Silva: i tifosi sperano in un Ibrahimovic-bis

Stando a quel che rivelano i colleghi de L’Equipe, il futuro di Thiago Silva è lontano dal Paris Saint-Germain. Il difensore potrebbe muovere altri passi in Europa, dopo otto stagioni passate al club con capitale alla torre Eiffel. Il sogno dei tifosi del Milan è quello di rivederlo al club di Milano, ancora una volta con i colori rossoneri addosso. Però occhio, perché il Milan non è l’unica idea per il suo futuro. Su di lui sarebbe spuntato fuori l’interesse anche di Carlo Ancelotti, che lo ha avuto a disposizione prima al Milan e poi pure al Paris Saint-Germain, nella sua avventura in Ligue 1. Potrebbe concludere la propria carriera in Premier League, all’Everton di Carlo Ancelotti.