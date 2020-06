Calciomercato Milan Pessina | Il nuovo Milan sarà giovane e futuribile. E’ la linea che ha intenzione di seguire la società e pian piano si stanno delineando gli obiettivi papabili. L’ultimo, in ordine di tempo, è Matteo Pessina, centrocampista dell’Atalanta attualmente in prestito all’Hellas Verona.

Calciomercato Milan, può tornare Pessina

La stagione disputata sin qui agli ordini di Ivan Juric è stata a dir poco ottima per il classe ’97 che ha attirato su di sé gli occhi dei maggiori club italiani. E’ di proprietà dell’Atalanta e arrivò nello scambio con il Milan per Andrea Conti. I rossoneri, con la possibilità di affidarsi a Rangnick, starebbero puntando al suo ritorno per formare un centrocampo giovane e forte. La profonda rifondazione milanista potrebbe cominciare proprio dal ritorno di Pessina che andrà a sostituire il partente Bonaventura, sempre più vicino alla Roma. Per i rossoneri sono prossimi all’addio anche Lucas Biglia, in scadenza di contratto e Franck Yannick Kessie in orbita Napoli ma ancora da valutare per il possibile nuovo allenatore.

Leggi anche – Calciomercato Milan, Jovic in rottura con il Real Madrid

Milan, Pessina è un’opportunità incredibile

La cessione all’Atalanta ha portato ai rossoneri anche una percentuale sulla futura rivendita che oscilla tra il 40 e il 50%. Per questo motivo, il Milan potrebbe acquistare il giovane centrocampista, cercato anche da Napoli, Roma e Lazio, a metà prezzo, sorprendendo la concorrenza.