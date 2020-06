Calciomercato Milan: Paquetà nuovamente nel mirino del PSG

Calciomercato Milan, il Paris Saint-Germain ritorna su Paquetà

Calciomercato Milan – Paquetà | La linea Parigi-Milano è affollata, ricca di calciatori, perché sono diversi quelli che interessano al club transalpino. Parliamo del Paris Saint-Germain, club pronto a pescare in Serie A, gli assi del calciomercato che verrà. E’ l’ex direttore sportivo del Milan, il brasiliano Leonardo, a guardare proprio in casa rossonera. Il nome in auge in queste ultime settimane, è quello di Ismael Bennacer, talento algerino che ha fatto breccia nel cuore del direttore brasiliano. Il campione africano ha praticamente convinto tutti in Francia e il PSG andrà diretto su di lui. Ma non è il solo centrocampista seguito. C’è Lucas Paquetà, pallino di Leonardo, che il club di Parigi non ha alcuna intenzione di mollare.

Ultime Milan, non solo Bennacer: Leonardo vuole piazzare il doppio colpo con Paquetà

Stando a quel che rivelano i colleghi di Le10Sport, oltre all’interesse per Bennacer – che ha visto anche l’offerta rifiutata dal Milan di ben 40 milioni -, si osserva attentamente la situazione legata a Lucas Paquetà. Il direttore del PSG, Leonardo, aveva portato in Italia il calciatore, quando indossava ancora la cravatta griffata con i colori del Milan. Ed ecco, ad oggi, lo segue ancora con molta attenzione. Paquetà, nonostante il momento difficile, resta ancora una vera e propria ossessione per Leonardo, che non vedrebbe l’ora di averlo nuovamente con sé, nel club per il quale lavora. La cessione di Julian Draxler, libererebbe un grosso spazio proprio per far posto al brasiliano.