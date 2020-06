Calciomercato Milan: arrivano Bakayoko e Szoboszlai?

Ultime Milan, due colpi a centrocampo. Uno di quantità e uno di qualità. Come riportato da Tuttosport, il club rossonero cerca due pedine da aggiungere in mezzo al campo per sostenere Bennacer.

Mercato Milan: il centrocampista di rottura

Della categoria centrocampista fisico e muscolare, fanno parte principalmente due giocatori sotto osservazione da parte del Milan.

Il primo è il 20enne portoghese Florentino, già richiesto invano a gennaio. Il secondo è l’ex Bakayoko, 26 anni ad agosto (dunque al limite dei margini d’età richiesti da Elliott e Rangnick), che nelle ultime settimane ha inviato segnali al club. Il problema è il suo stipendio da oltre 5 milioni.

Il francese vorrebbe tornare ma il Chelsea, proprietario del cartellino (nel 2019-20 il francese era al Monaco), non farà sconti. Il contratto fino al 2022 potrebbe aiutare per prenderlo in prestito con diritto di riscatto. La formula sarebbe la stessa usata anche per il calciatore del Benfina. Per ora resta solo un’alternatira Koopmeiners dell’Az Alkmaar, visto che il Milan non vuole aste.

Mercato Milan: l’uomo di qualità

Per quanto concerne il centrocampista tecnico, il primo obiettivo resta Szoboszlai del Salisburgo. L’ungherese sa giocare sia come mezzala sia come trequartista. E’ un 2000 e ha un grande futuro davanti (in Italia lo cerca la Lazio). In alternativa, occhio a Odegaard del Real Madrid, in prestito alla Real Sociedad. In Francia seguito Louza (’99) del Nantes.