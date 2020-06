Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic ha l’accordo con il PSG

Ultime Lazio, Milinkovic-Savic vicino all’addio? Come riportato da cm.com, il centrocampista potrebbe lasciare il club di Lotito in estate.

Dopo Icardi, il Psg vuole Sergej Milinkovic Savic. Come riportano in francia nelle ultime ora la prima offerta di Leonardo sarebbe già stata rifiutata dal club capitolino.

Il dirigente del PSG, infatti, aveva proposto a Tare la cifra di 60 milioni di euro.

Una cifra importante ma che non corrisponde al valore reale del calciatore secondo il club bianconceleste. Per questo, i 60 mln sono già stati rifiutati da Lotito e l’accordo tra i club è ancora lontano. Servirà uno sforzo in più per avere il cartellino del calciatore.

Ultime Lazio: allarme contratto per Milinkovic

Ma il vero problema per la Lazio è che il calciatore sembrerebbe avere già un’intesa con il Paris. Meno difficoltà, infatti, la dirigenza transalpina avrebbe trovato l’accordo con Mateja Kezman, l’agente del giocatore.

Il quale avrebbe già chiuso per il passaggio di Milinkovic Savic a Parigi. Il club francese garantirà al calciatore un ricco contratto da 7 milioni a stagione. Nonostante non ci sia ancora nessun accordo tra i club, l’entourage del calciatore sarebbe già in parola con Leonardo. Una brutta gatta da pelare per Lotito che proprio in queste settimane avrebbe voluto aprire con l’agente una trattativa per il rinnovo e occhio anche alle alternative.