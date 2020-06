Calciomercato Lazio: Gravenberch può essere il nuovo Pogba

Ultime Lazio, Tare studia il colpo dall’Ajax. Come riportato da cittaceleste il club capitolino nelle prossime settimane dovrà incontrare l’agente Mino Raiola.

Il procuratore sarà a Roma per formalizzare il rinnovo di Armini.

Per la Lazio questa sarà l’occasione per parlare di un altro suo giovane assistito sul quale Tare ha messo gli occhi. Si tratta di Ryan Gravenberch dell’Ajax, il talentino classe 2002.

Il calciatore, sul quale ci sono diverse big, ricorda per movenze e talento il primo Pogba. Con l’acquisto a parametro zero di Escalante la Lazio è coperta in quella zona di campo, ma l’occasione di portare nella capitale un altro talento è di quelle da non lasciarsi sfuggire.

Raiola sta già parlando anche con altre squadre di Serie A per il calciatore. Per questo motivo se Tare vorrà portare Gravenberch alla corte di Inzaghi dovrà fare in fretta.

Ultime Lazio: Luis Alberto resta

A proposito di centrocampo, il club capitolino lavora per blindare anche Luis Alberto. Da oggi ogni giorno potrebbe essere buono per la firma e l’annuncio con la Lazio fino al 2025. Praticamente, quasi un matrimonio a vita. Il calciatore guadagnerà 3,5 milioni a stagione. Soldi che il presidente Lotito gli ha promesso come dote per il matrimonio. Lo spagnolo è diventato il perno del centrocampo della squadra di Inzaghi e punta a legarsi al club a vita a differenza di Milinkovic-Savic che potrebbe partire.