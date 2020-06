Ultime Lazio: Milinkovic Savic in uscita, c’è De Paul nel mirino

Calcio mercato Lazio De Paul Milinkovic Savic | Rodrigo De Paul, attaccante dell’Udinese, è finito nel mirino di diversi club in Europa. Il calciatore argentino però sembra destinato ad avere ancora il futuro in Serie A. Su di lui ci sono su tutte Inter e Fiorentina, ma ora anche la Lazio. Il calciatore è valutato più di 30 milioni di euro dall’Udinese, che non ha intenzione di privarsene nemmeno la prossima stagione. Il giocatore ha ammesso di stare bene a Udine, ma con l’interesse di club importanti qualcosa può cambiare. La Lazio ha deciso di puntare sul calciatore qualora dovesse arrivare la cessione di Sergej Milinkovic-Savic. L’argentino in quest’ultimo anno è stato più distante dalla porta e ha svolto il ruolo da mezz’ala nel 3-5-2, ruolo che potrebbe ricoprire anche nella rosa di Inzaghi.

Calciomercato Lazio: De Paul il sostituto di Milinkovic-Savic, contatti avviati

Come riportato dal Corriere di Roma, la Lazio non vuole cedere i suoi migliori calciatori in vista della prossima partecipazione alla Champions League. In tanti grandi club però sono sulle tracce di Milinkovic-Savic che potrebbe essere ceduto ad una maxi cifra. Intanto, Tare, ds biancoceleste, ha già individuato in Rodrigo De Paul il suo sostituto. I contatti con il calciatore e con l’Udinese sarebbero già stati avviati dal club di Lotito.