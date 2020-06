Calciomercato Juventus: Verratti a Torino, i dettagli

Tweet on Twitter

Juventus, a sorpresa a centrocampo potrebbe arrivare Marco Verratti. Prende corpo uno scambio con il PSG, la stella della Nazionale pronto al rientro in Italia.

Calciomercato Juventus: Verratti in arrivo, i dettagli

Ultime Juve, Paratici vuole portare Marco Verratti in Serie A, sarebbe la prima volta. Come riportato da Tuttosport, viste le difficoltà nel chiudere lo scambio con il Barcellona per Arthur, a 20 giorni dalla chiusura del bilancio, prende corso l’ipotesi di un affare con il PSG che coinvolga Pjanic.

Ad agevolare l’affare ci sarebbe anche l’eventuale approdo di Massimiliano Allegri al Paris Saint Germain.

Questo potrebbero avere effetti non di poco conto sulle strategie della Juventus in chiave di mercato.

L’ex allenatore della Juventis, infatti, invocherebbe a Parigi l’acquisto del bosniaco/Max agevola l’acquisto del bosniaco. Bosniaco che tuttavia ha comunque come principale ambizione quella di andare al Barcellona.

La notizia delle ultime ore è che, uno degli scenari nuovi, oltre al solito Paredes – di cui si tratta ormai da tempo – potrebbe contemplare niente meno che Marco Verratti, pedina ambita da Fabio Paratici dal 2012 quando l’affare con il Pescara sfumà. Bene inteso, non che l’azzurro sia sgradito ad Allegri ma il tecnico vorrebbe lavorare con un suo fedelissimo.

Ultime Juventus: Verratti che farà?

Difficile capire quale sarà la scelta del calciatore che è ormai a Parigi da otto stagioni: ci sta che possa anche essere tentato dall’idea di rimettersi in gioco altrove. Il calciatore da poco ha cambiato agente e con Raiola un trasferimento potrebbe essere d’obbligo.