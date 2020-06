Calciomercato Juventus Van de Beek | L’Ajax delle favole visto in campo negli ultimi due anni potrebbe pian piano smembrarsi. Già ufficiale l’addio di Hakim Ziyech, che nella prossima stagione sarà un calciatore del Chelsea, si rischia di dire addio anche a Donny Van de Beek. Il fortissimo trequartista olandese ha stregato i top club europei e in estate è pronta l’asta per accaparrarselo.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid vuole Van de Beek

Piace alla Juventus di Maurizio Sarri, sempre alla ricerca di un centrocampista con le sue doti di inserimento. Ma piace anche al Manchester United e soprattutto al Real Madrid. I Galacticos lo hanno prepotentemente seguito anche nel calciomercato di gennaio e sono stati ad un passo dal suo acquisto, salvo poi rinviare le trattative. I discorsi potrebbero intensificarsi nuovamente tra qualche settimana ed essere quelli decisivi per il passaggio di Van de Beek in maglia ‘blanca’.

Leggi anche – Serie A, le decisioni ufficiali del Consiglio Federale

Il Real Madrid offre un quinquennale

Nei giorni scorsi anche il Manchester United ha mosso passi in avanti per Van de Beek, per cautelarsi dall’eventuale partenza di Paul Pogba. Il Real Madrid, però, è ancora in vantaggio. Stando a quanto riferisce tuttomercatoweb.com, le Merengues sono molto avanti nei contatti e hanno già proposto un quinquennale all’olandese. La trattativa, dunque, sembra già in fase di chiusura ma c’è ancora da trovare l’accordo tra i club.