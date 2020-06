Calciomercato Juventus: Milik ha scelto, ora tocca a Paratici

Calciomercato Juventus: Milik vuole la Juve ad ogni costo

Juventus, ora Paratici deve chiudere l’affare. Come riportato da Tuttosport, Arek Milik ha deciso, vuole giocare nella Juventus.

E non solo per l’ ingaggio raddoppiato rispetto ai circa 2 milioni attuali, la punta vuole la Juve per una questione di stimoli.

Né l’Arsenal, né l’Everton, né il Milan, né il Napoli, possono però offrirgli la possibilità di giocare per vincere tutto. La Juventus invece potrebbe fare del 26enne ex Ajax la miglior punta d’Europa.

Il problema è ora Paratici che deve trovare la chiave giusta per aprire la porta del Napoli e liberi il posto in bianconero per Milik. Posto occupato, ad oggi, dall’altro ex Napoli Gonzalo Higuain. Anche lui ha il contratto in scadenza nel 2021, ma la Juventus vorrebbe anticipare la separazione.

Ultime Juve: scoglio De Laurentiis

L’altro problema per la Juve è Aurelio De Laurentiis, partito da una richiesta di 50 milioni. Prezzo che nessuna società, nella particolare situazione attuale, è intenzionata a pagare per la punta.

La Juve vuole inserire contropartite come Bernardeschi o Rugani, che però hanno ingaggi alti, o giovani come Romero, Mandragora e Luca Pellegrini,giovani già visti all’opera in Serie A. I calciatori, tuttavia, serviranno anche alla Juve per altre operazioni come Chiesa e Zaniolo, ad esempio.