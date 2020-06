Ultime Juventus: Arthur apre, ora l’affare con Pjanic può concludersi

Calcio Mercato Juventus Arthur accetta Barcellona Pjanic | La Juventus continua il forte pressing per Arthur del Barcellona. Il centrocampista brasiliano è in uscita dal club catalano che prova a rinforzare il reparto con altri nomi di alto livello per accontentare l’allenatore Setien. I blaugrana vogliono a tutti i costi Miralem Pjanic, centrocampista in uscita dalla Juventus. L’affare sembra destinato a chiudersi, ma i bianconeri chiedono in cambio una contropartita. Il nome in cima alla lista è quello di Arthur, centrocampista che però nelle scorse settimane non ha mai dato apertura alla Juventus. Ora però tutto cambia. Il giovane centrocampista ha dato il suo ok per il trasferimento.

Calciomercato Juve: cambia tutto, Arthur apre al trasferimento

Dopo diversi ‘no’ incassati dalla Juventus, il club non ha mollato e continua a fare pressing sul calciatore. Come riportano dalla Spagna, adesso il calciatore e il suo entourage aprono alla Juve. Decisiva la spinta della Juventus nel voler acquistare il giocatore, come il pressing del Barcellona che fa di tutti per vendere Arthur non facendolo sentire intoccabile. Ora bisognerà continuare a trattare sia con il centrocampista brasiliano che con il Barcellona, per arrivare all’intesa e chiudere la trattativa il prima possibile. Ad oggi Pjanic sembra destinato ad approdare in Spagna, come Arthur in Italia.