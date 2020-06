Calciomercato Inter: Vertonghen in arrivo

Calciomercato Inter: Vertonghen arriverà in estate

Ultime Inter, è Vertonghen il colpo in difesa. Come riportato dal Corriere dello Sport, il destino del centrale belga sembra già parlare italiano.

Marotta proprio non ha resistito, un colpo a zero serviva all’Inter. Rodato per la difesa a tre, pronto all’uso. Vice-campione d’Europa, soprattutto. Con Vertonghen il club andrebbe sul sicuro.

Inoltre, il belga si libera a parametro zero. Al club nerazzurro, infatti, Conte ha constatato che servirebbe l’esperienza di Jan Vertonghen per mantenere la difesa in buone mani. In questo modo il difensore, mancino, non toglierebbe spazio a Bastoni ma lo alleggerirebbe del peso della titolarità constante.

Il centrale arriva alla stessa età che aveva Godin – nella scorsa stagione – quando è arrivato all’Inter con le identiche condizioni. Un parametro zero, e pieno di esperienza internazionale.

Ultime Inter: terzo centrale a zero

Diverso il destino dell’ex capitano dell’Atletico. A tre non rende, l’uruguaiano se n’è accorto strada facendo. La dirigenza interista ha deciso di virare sull’ex Ajax che ha dichiarato già:

«Andrò in un club ambizioso, voglio rimanere ad alti livelli ancora per qualche anno».

Una motivazione in più a lasciare il Tottenham che non ha rinnovato il suo contatto. L’avventura del difensore si avvia alla conclusione, dopo otto anni. E l’Inter preleverebbe un centrale difensivo a parametro zero per la terza estate di fila, dopo De Vrij e Godin. Poi l’assalto a Kumbulla.