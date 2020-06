Calciomercato Inter: Skriniar individuato come erede di Thiago Silva al PSG

Calciomercato Inter, spunta Skriniar tra gli eredi di Thiago Silva: Leonardo pronto al colpo

Calciomercato Inter – Skriniar | E’ il pezzo pregiato di casa Inter, parliamo di uno dei migliori difensori del panorama calcistico della Serie A e non solo. E’ Milan Skriniar, difensore slovacco che in poco tempo è riuscito a prendersi per mano l’Inter e guidarla ai vertici, ritrovando la Champions League assieme ai suoi altri compagni. Nell’undici di Antonio Conte è un membro fondamentale, con la difesa a tre dello stesso tecnico, guidata proprio da lui, in qualità di leader difensivo. Il calciatore, però, potrebbe finire ai margini della squadra. L’addio è possibile, perché su di lui c’è il forte interesse del Paris Saint-Germain.

News Inter, Skriniar e non solo: il PSG guarda in Serie A

Il club francese con sede a Parigi darà il proprio addio a Thiago Silva, difensore che si svincolerà al margine della stagione, con destinazione possibile in Italia, tornando al Milan. A parlare dell’eredità dello stesso brasiliano, sono i colleghi di FootMercato, che raccontano del Paris Saint-Germain, club che avrebbe individuato il perno per il futuro della difesa. Tra i nomi in auge c’è sicuramente quello di Milan Skriniar, ma non solo. Guarda in Serie A il direttore sportivo del PSG, l’ex rossonero Leonardo, e non c’è solo lo slovacco sul suo taccuino. Sicuramente anche il nome di Kalidou Koulibaly è tra gli obiettivi, ma pure quello a sorpresa, di Alessio Romagnoli. Insomma, sarà un’estate rovente, con i club che – non appena potranno – andranno dritti sul mercato, per far grandi le proprie rose.