Il Barcellona vuole a tutti i costi il terzino portoghese del Borussia Dortmund ed è pronto a fare follie per aggiudicarselo.

Calciomercato Barcellona, Guerreiro per il dopo Alba?

Il Barcellona è alla ricerca di un terzino sinistro che possa alternarsi con Jordi Alba (ma non è detto che quest’ultimo possa lasciare definitivamente la società). Il club catalano ha puntato dritto su uno dei terzini più promettenti del calcio europeo e che si sta mettendo in mostra tutt’ora in Bundesliga. Si tratta di Raphael Guerreiro, difensore e centrocampista del Borussia Dortmund che ha ben impressionato quest’anno. Terzino con il vizio del gol è appetito da molti club, ma il Barça fa sul serio e farebbe carte false per aggiudicarsi l’ex giocatore del Lorient.

Colpo importante, soprattutto nel caso in cui il club spagnolo dovesse inserire Junior Firpo (che a quel punto sarebbe di troppo) nell’affare che potrebbe portare in Spagna l’attaccante argentino dell’Inter, Lautaro Martinez. Secondo ‘A Bola‘ l’affare potrebbe concretizzarsi e non sarebbe un problema per il nazionale portoghese a giocare in un campionato difficile come quello della Liga.

Se dovesse sfumare Guerreiro, occhi su Tagliafico e Angelino

Se l’affare che dovrebbe portare Guerreiro in blaugrana non dovesse concretizzarsi, il Barcellona ha già in mente il ‘piano B’ ma anche il ‘piano C’. Si tratta di Nicolas Tagliafico, terzino dell’Ajax e della nazionale argentina (anche se il Psg resta la favorita per aggiudicarselo) e di Josè Tasende, meglio conosciuto come Angelino, difensore spagnolo in forza al Lipsia, ma di proprietà del Manchester City.