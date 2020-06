Ultime Inter, l’attaccante arriva dall’Atletico Madrid. Il passaggio di Cavani in Spagna, libera di fatto Alvaro Morata. La punta ex Juventus lascerà i Colchoneros

Calciomercato Inter: Morata può arrivare, le ultime

Il mercato, molto spesso, è fatto di incastri. Per questo motivo, come riportato da Tuttosport, il riavvicinamento di Edinson Cavani all’Atletico Madrid (dove lo attende un triennale da svincolato) ha aperto alla cessione di Alvaro Morata.

Il club spagnolo, proprio in questa stagione, dovrà riscattare l’attaccante pagando 55 milioni al Chelsea. Lo sbarco ormai prossimo a Madrid di Cavani mette sul mercato il calciatore visto che il club spagnolo spera di recuperare parte dell’investimento.

Mercato Inter: l’Atletico cede

Per questo l’Inter – che ha incassato i rifiuto di Timo Werner (andare a giocare in Premier: lo ha accontentato il Chelsea), Dries Mertens (legarsi a vita con il Napoli) e, buon ultimo, Cavani (fare un’avventura nella Liga) – ora potrebbe arrivare a Morata.

Negli ultimi giorni si è parlato anche di Belotti, giocatore che assai piace ad Antonio Conte, incedibile però per Urbano Cairo.

Difficile anche l’arrivo di Aubameyang per il quale la situazione resta liquida (Lacazette non convincerebbe invece Conte), mentre su Moussa Dembélé, rivelazione del Lione, il Manchester United sarebbe avanti.

Dopo averlo sfiorato a Torino, Morata ha conosciuto Conte al Chelsea. Un vantaggio per l’attaccante e per lo stesso allenatore che dovrà mettere meno tempo per insegnare al calciatore i suoi “codici” del suo gioco. D’altra parte, va sottolineato, come l’ex Juve era tornato a Madrid come scelta di vita.