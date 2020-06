Calciomercato Inter: Chiesa, può arrivare la svolta

Calciomercato Inter: Chiesa può arrivare

Ultime Inter, si lavora sottotraccia per Federico Chiesa. Il calciatore sarà dell’Inter in caso di cessione di Martinez.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro continua a seguire l’esterno della Fiorentina che potrebbe sbarcare a Milano con Sandro Tonali in estate.

In estate il club nerazzurro potrebbe ritrovarsi con tanti milioni da spendere. Oltre ad Icardi, l’Inter conta di incassare anche altri milioni dai calciatori in prestito ed in organico.

L’Inter che mantiene il punto su Lautaro, almeno fino a quando il Barcellona non si presenterà con un’offerta degna di essere considerata, alla fine potrebbe spuntarla.

E visto che con Nainggolan in organico non servirebbe un altro centrocampista al di fuori di Tonali (finanziato da Icardi e forse pure da Vecino), allora l’offerta per l’esterno potrebbe arrivare sul serio.

Ultime Inter: servono 70 milioni

Per arrivare al gioiello della Fiorentina servono 70 milioni di euro, ameno questa è la base di partenza del patron Rocco Commisso.

Dunque la Juve sembrerebbe tagliata fuori e l’Inter in corsa solo con la cessione di Lautaro.

Sul calciatore è attivo anche il Manchester United ma Chiesa avrebbe manifestato l’intenzione di voler comunque restare in Italia, a maggior ragione nell’anno che porta ad Euro 2021.

Con l’arrivo dell’esterno, l’Inter continuerebbe a lavorare sul binario italiano. Chiesa rientra perfettamente in questa scia. Conte con il giovane figlio d’arte si porterebbe in casa un partner di Lukaku ma pure all’occorrenza un calciatore da schierare in fascia, o ancor di più da impiegare in un eventuale cambio di sistema.