Calciomercato Cagliari: Rog nel mirino di Lispia e Francoforte

Ultime notizie Cagliari: Marko Rog nel mirino dei club di Bundesliga

Calcio mercato Cagliari Rog Lipsia Eintracht Francoforte | Marko Rog, centrocampista del Napoli in prestito al Cagliari, sarà riscattato a fine stagione. Il calciatore croato si è ripreso alla grande dopo diverse stagioni al Napoli nell’ombra. Ora su di lui sono tornati a farsi vivi molti club tedeschi che già in passato provarono a portarlo via dalla Dinamo Zagabria, venendo poi anticipati dalla SSC Napoli. Il calciatore è stato uno dei più continui nella grande stagione del Cagliari che però negli ultimi due mesi ha avuto un tracollo inspiegabile che è costato caro a Rolando Maran poi esonerato. 19 presenze e 1 gol messi a segno in questa stagione. Su Marko Rog c’è il forte interesse di Eintracht Francoforte e Red Bull Lipsia.

Come riportato da Tuttomercatoweb, Marko Rog a fine stagione sarà sicuramente un calciatore del Cagliari, dato l’obbligo di riscatto fissato a 13 milioni con il Napoli. Poi però il presidente Giulini deciderà cosa farne di lui. La volontà è quella di tenerlo, dato che già Nainggolan e Nandez quasi sicuramente andranno via. Eintracht Francoforte e Lipsia però sono pronti a presentare offerte per lui e già sono entrati in contatto con l’agente del calciatore. La valutazione minima di Rog è di almeno 20 milioni.