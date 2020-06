Calciomercato: Neymar vuole tornare al Barcellona

Calcio mercato Barcellona Neymar Lautaro Martinez | Il Barcellona continua le sue trattative per un grande colpo di mercato. In uscita potrebbero esserci sia Luis Suarez che Griezmann. I catalani al loro posto puntano forte su Lautaro Martinez, dove però l’Inter continua a chiedere i 111 milioni di euro della clausola rescissoria e poi Neymar. L’attaccante brasiliano del PSG potrebbe andar via per una trattativa più ampia che coinvolgerebbe altri calciatori in uscita dal Barcellona per uno scambio. Neymar ha un contratto fino al 2022 con il club francese che vorrebbe rinnovarlo, ma non è questa la volontà del calciatore. Nonostante sia altissima l’offerta del Paris Saint Germain, il calciatore ha chiaramente espresso la sua voglia di ritornare al Barcellona. Difficile chiudere l’operazione per i 175 milioni richiesti dal PSG, dunque si lavora per uno scambio. Intanto, pare che Neymar abbia già annunciato ai suoi compagni di voler solo giocare per il Barcellona per la prossima stagione.

Calciomercato Barcellona: niente Lautaro, si punta tutto su Neymar

L’Inter continua a fare resistenza per Lautaro Martinez, è per questo che la pista Neymar si è riaperta più di prima e ora pare che sia il brasiliano il primo obiettivo dei catalani. Il club spagnolo lavora con il PSG ad un maxi scambio, ma non sarà facile portare via Neymar da Parigi.