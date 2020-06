Ultime Juventus, senti Rakitic: “Voglio restare a Barcellona”

Notizie Juventus | Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona corteggiato da Inter e Juventus, ha parlato del suo futuro allontanando le voci su un possibile addio nel corso di un’intervista concessa a Tporta:

Le parole di Rakitic

“Non devo pensare ad altro che al ritorno in campo. In tutti questi giorni ho svolto tanto lavoro e mi sono tenuto in forma per la ripresa del campionato. Ora mi sento bene e sono convinto che resterò al Barcellona ancora per un po’. Voglio solo giocare con i miei compagni di suqadra, andare in campo e divertirmi con questa maglia, questo significa vincere ancora molti trofei con il Barça”.

Il nome del calciatore croato era stato accostato sia all’Inter che alla Juventus nell’ambito delle operazioni Lautaro Martinez e Pjanic. Il calciatore, infatti, in questa stagione ha trovato pochissimo spazio nella rosa catalana. Tuttavia il centrocampista ha escluso un suo addio al campionato spagnolo dove milita dai tempi del Siviglia. Il calciatore vorrebbe restare nell’organico e giocarsi il posto con i compagni di squadra fino alla fine. Anche la Juventus nelle ultime settimane aveva fatto inoltre capire di non gradire il calciatore come contropartita nell’operazione Pjanic per l’età ed i costi di cartellino ed ingaggio.