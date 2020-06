Ultime Juventus, Chiellini ancora in ‘Io, Giorgio’: “Mi sono ridotto a tifare Inter”

Ultime Juventus – Chiellini | L’autobiografia del capitano della Juventus e dell’Italia è lunga e lascia degli stralci interessanti, su quella che è la sua avventura calcistica. Il libro di Giorgio Chiellini ha destato molte polemiche nell’ambito calcistico, e continua ad essere così. D’altronde, per stessa ammissione del difensore della nazionale azzurra, all’interno di un libro autobiografico, tocca raccontare tutta la verità. E ce n’è un’altra che Giorgio Chiellini racconta, e riguarda la stagione 2012, in cui si trovò a tifare per gli acerrimi rivali. L’odiata – come scritto nel suo libro, sportivamente parlando – Inter.

Le parole di Giorgio Chiellini sull’Inter

I colleghi di Goal.com hanno riportato uno stralcio dal libro di Giorgio Chiellini. Il capitano della Juventus ha raccontato, all’interno della sua autobiografia, della rivalità vissuta con l’Inter. Nel capitolo in cui racconta lo scudetto della rinascita bianconera, quello della stagione 2012, racconta di come ha vissuto quei momenti, in cui sul campo si dava battaglia con il Milan per il titolo di campione. In quei momenti si sarebbe giocato il derby tra Milan e Inter, e Chiellini lo racconta così: “Andammo a giocare contro il Cagliari tifando l’Inter, perché mentre noi eravamo lì, loro dovevano giocare il derby di Milano. Tifammo Inter, pensate un po’ come eravamo ridotti…”

Quel derby fu vinto dall’Inter per 4-2, la Juventus si impose con il Cagliari. Il resto è storia, fu il primo degli innumerevoli successi di fila della società bianconera.