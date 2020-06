Serie A Medici Nanni | La ripresa della Serie A è alle porte. Nelle settimane precedenti la decisione ufficiale della FIGC si è discusso molto sul protocollo che ogni club avrebbe dovuto attuare. Soprattutto non è stata ben vista la piena responsabilità che si voleva attribuire ai medici sociali in caso di positività di un calciatore.

Serie A, Nanni (coord. medici): “Siamo tutti protetti”

A parlare della ripresa della Serie A e delle eventuali difficoltà che si potrebbero riscontrare, ci ha pensato Gianni Nanni. Il coordinatore dei medici sportivi della Serie A ha chiarito alcune situazioni alla Gazzetta dello Sport.

“Siamo abbastanza protetti. Riusciamo a fare un tampone ogni quattro giorni e test sierologici ogni due settimane, non rischiamo. Di più sarebbe stato impossibile fare. Diciamo che le maglie sono molto strette, anche se il virus si sforzasse di entrare”.

Nanni: “Il calcio è sport di contatto, i rischi ci sono”

Gianni Nanni, poi ha passato in rassegna le preoccupazioni di staff, allenatori e calciatori che dovranno affrontare due mesi di calcio con la massima accortezza.

“L sicurezza totale non c’è, ma non ci potrebbe essere. Il calcio è sport di contatto, è logico che qualche rischio si debba prendere. Tuttavia, mi sembra che i calciatori non abbiano preoccupazioni in questo senso”.