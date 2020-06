Oroscopo di domani 8 giugno: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo lunedì.

Oroscopo Paolo Fox 8 giugno 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Hai vissuto un periodo non proprio positivo, hai lavorato parecchio e questo ti ha portato parecchio stress. Ora però la situazione sta migliorando nettamente, e finalmente puoi goderti un po di riposo. In amore c’è stallo, cerca di aspettare il momento giusto.

Toro. Inizio di settimana burrascoso per te, specie in famiglia, dove è possibile che ci saranno dei disguidi. Cerca di mantenere la calma e di dosare le parole, sei una persona buona, ma a volte la rabbia prevale.

Gemelli. Ci sono grandi novità per te, soprattutto sul lavoro: i tuoi progetti cominciano a prendere forma, e finalmente stanno arrivando le soddisfazioni che stavi cercando.

Cancro. Sei una persona molto energica e con voglia di fare, ma spesso ti capita di incappare in qualche imprevisto. Migliora in autostima e vai avanti per la tua strada, il futuro è roseo in questa estate.

Leone. Stai attraversando un momento di riflessione, in amore specialmente. Non sai se fare o meno un passo avanti, aspetti il momento giusto. Lasciati trascinare dalle emozioni senza farti troppe domande.

Vergine. Sei forte e con parecchia energia, ma è arrivato il momento di riposarti un po. Lascia fare agli altri, hai bisogno di dedicarti di più a te stesso.

Oroscopo Paolo Fox 8 giugno 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. E’ il momento, per le coppie di lunga durata, di pensare a qualcosa di importante. Per i single ci sarà modo di fare nuovi incontri, probabilmente virtuali che vi porteranno felicità.

Scorpione. Settimana da affrontare come se fosse una prova. Relazioni difficili e agitate in questo weekend. Stai considerando facili situazioni che non lo sono. Fai attenzioni ai piccoli fastidi fisici.

Sagittario. Ti senti energico e con tantissima voglia di fare, cerca di sfruttare questa cosa per prendere nuove iniziative sia lavorative che nelle relazioni interpersonali.

Capricorno. In questo momento le relazioni sentimentali e d’amicizia sono quasi più importanti di tutto il resto. Forse cerchi solidarietà da persone che vorresti amare.

Acquario. Potresti stare accanto ad una persona che non sta bene o che di recente ha avuto problemi. Evita compromessi e accordi. Qualcosa cambierà. Consiglio molta prudenza.

Pesci. Hai vissuto un periodo parecchio stressante, ora è arrivato il momento di rilassarti un po. Prenditi questa giornata come riposo, i vari impegni ti hanno portato a non goderti la famiglia e vari momenti di svago.