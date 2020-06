Notizie Udinese, Marino: “L’algoritmo falserebbe il merito sportivo”

La ripresa del campionato è vicina, ma proseguono le polemiche. I club della Serie A, infatti, hanno chiesto alla Lega il blocco delle retrocessioni in caso di nuova interruzione del campionato. La proposta sarà sottoposta domani al parere del Consiglio Federale. A parlare del tema è stato il direttore sportivo dell’Udinese Pierpaolo Marino ai microfoni di Radio Sportiva.

Ultime Udinese, le parole di Marino

La Lega ha un piano orientato in un’altra direzione: scudetto e retrocessioni solo in caso di aritmetica, la classifica finale per definire le squadra qualificate alle coppe europee stilata con il famoso algoritmo. Le due visioni non coincidono e la proposta del blocco delle retrocessioni potrebbe essere bocciata.

Per questo motivo Marino conferma la sensazione negativa di Preziosi sulla possibile approvazione della proposta: “Non prevedo il futuro, ma dal Consiglio di domani non mi aspetto grandi cose. Mi auguro che il campionato possa concludersi regolarmente disputando tutte le partite. Non mi piace l’algoritmo, falserebbe i risultati raggiunti con il merito sportivo”.

News Udinese, Marino: “Dobbiamo prolungare la scadenza dei contratti ad agosto”

L’altra questione da risolvere resta quella della scadenza dei contratti fissata per il 30 giugno. Nei giorni scorsi si è parlato della possibilità di dover discutere nuovamente l’accordo tra il club e il giocatore. Un problema testimoniato anche dalle parole di Marino: “Sono perplesso, non tutti riusciranno a mettersi d’accordo per firmare un nuovo accordo. La soluzione consiste nella firma di un patto tra le squadre e la Figc per prolungare le scadenze ad agosto. Non abbiamo molti casi da risolvere. L’unico nella nostra rosa è Sema in prestito dal Watford”.