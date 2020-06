Mancano ormai 5 giorni al tanto atteso ritorno in campo anche per le squadre italiane: sarà la Coppa Italia lo scenario nel quale Juventus e Milan si affronteranno per dare anche un segnale di ripartenza dell’intero paese.

Juve news, l’annuncio di Dybala

Pare passato un secolo dalla semifinale di andata, quando Cristiano Ronaldo, in un’Italia che osservava perplessa le notizie che arrivavano dalla Cina, salvava i suoi al 91° firmando il gol del definitivo 1-1 a San Siro. A San Siro c’erano 71.000 spettatori, galvanizzati dal vantaggio di Rebic.

Sono invece passati solo 4 mesi, e le squadre torneranno ad affrontarsi. Nel Milan le assenze saranno molte (tra infortuni e squalifiche, out Ibra, Theo Hernandez e Castillejo) ma anche la Juve potrebbe dover fare i conti con un’assenza importante. Stiamo parlando di Dybala, che come da lui stesso annunciato, al momento non è al meglio: “Sì avevo il coronavirus ma ora mi sento molto meglio. Non sono al 100% ma sto abbastanza bene. Siamo tornati ad allenarci e il calcio sta tornando“, ha affermato in una diretta assieme a Dele Alli, “ora stiamo per tornare e giocheremo spesso, ci sarà quasi una partita al giorno, sarà molto emozionante“.

Notizie Juventus, il calvario di Dybala

Risultato per la prima volta positivo lo scorso 21 marzo, l’argentino ne è uscito dopo molto tempo, dopo una battaglia durata oltre 1 mese e mezzo. Comprensibile quindi che ancora adesso non sia al meglio della forma e che possa saltare la sfida contro il Milan, in programma venerdì alle ore 21:45 all’Allianz Stadium.