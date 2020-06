Genoa, Preziosi: “Il protocollo sulla quarantena va cambiato, si isola solo il positivo”

Notizie Genoa: Preziosi contro il protocollo sanitario

Notizie Genoa Preziosi | La Serie A sta per riprendere, ma i dubbi e le perplessità continuano ad esserci, specie per quanto riguarda il protocollo sanitario. Questo riguarda un eventuale di positività all’interno di una squadra, che porterebbe ad una quarantena generale di 14 giorni per tutta la rosa. Il patron del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato in merito alla questione ai microfoni di Radio1, queste le sue parole riportate dalla nostra redazione:

“La nostra richiesta non verrà presa in considerazione, e la federazione avrà tutta l’autonomia sulla decisione finale. Noi vogliamo finire il campionato, ma il protocollo sulla quarantena va cambiato: se in caso di positività c’è la quarantena di 14 giorni per tutta la squadra, a quel punto ci sono grosse complicazioni. Il campionato sarebbe difficile da concludere. In una grande azienda non si blocca tutto, si isola soltanto il positivo. La Legge va modificata”

Ultime: il protocollo alza il polverone, ma ci saranno sanzioni

Preziosi ha espresso tutto il suo disappunto per quanto riguarda il protocollo sanitario, ma se la federazione dovesse decidere di legittimare il tutto, ecco che le sue parole andrebbero al vento. Inoltre c’è un rischio elevato: se non dovessero essere rispettate delle regole, ci saranno delle sanzioni. Ecco i rischi.