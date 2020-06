News Juventus – Bonucci | E’ tornato alla Juventus e l’ha ripresa per mano, dopo una brutta parentesi con la maglia del Milan. E’ proprio l’ex capitano del club rossonero e perno principale della difesa di Maurizio Sarri, Leonardo Bonucci, calciatore rinato da quando è tornato alla Continassa. Ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ritornando proprio sul suo momento no alla Juve, che lo spinse a scegliere il club rossonero, rivale proprio dei bianconeri: “Presi una decisione poco lucida, ma quella scelta mi ha migliorato come uomo”.

Sono diversi i temi trattati nel corso della lunga intervista realizzata a Leonardo Bonucci. Il calciatore, nel corso di questa stagione, si è ritrovato titolare, accanto al giovanissimo ma già forte Matthijs De Ligt, formando una coppia di difesa niente male nel reparto a quattro di Maurizio Sarri. Ed è proprio sul tecnico, che arrivano le parole di elogio: “Lui e Allegri sono differenti. Max è bravissimo a gestire lo spogliatoio, maestro nel gestire i tempi di un match teso. Sarri è un appassionato di tattica. E’ unico nel suo genere, nei suoi mesi di Juve ha imparato cosa significa stare in questo mondo. Persona umile, si è saputo mettere in discussione e siamo sempre in contatto, ci confrontiamo. Mi ha davvero sorpreso”.

Sulla Serie A: “Niente polemiche: se ci si ferma, finiamo tutto e non assegniamo nulla”.

Sul suo passato milanista: “Fu un anno complicato, presi una decisione poco lucida, ma sono convinto che mi ha migliorato come uomo. Mi sono guardato dentro e ho capito che il mio posto era alla Juventus”.

Su Cristiano Ronaldo: “E’ un fuoriclasse, professionista in tutto e per tutto. L’ho trovato così come l’avevo lasciato, mi ha raccontato quello che ha fatto in questa quarantena… E’ incredibile”.