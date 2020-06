Nazionale, Mancini: “Lockdown? L’ho vissuto malissimo”

Nazionale | Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato nel corso di un’incontro online, con l’associazione italiana allenatori calcio Calabria. Ecco le dichiarazioni del ct azzurro riportate da cn24tv.it:

“Ho vissuto male il lockdown, spero che non si ripeta più una situazione del genere. La ripresa sarà un gran problema ma che sarà affrontato in egual modo da tutte le squadre.

Temo anche per gli allenatori. Saranno loro ora che dovranno gestire partire ogni tre giorni. In tal senso, le cinque sostituzioni potranno essere di aiuto importante, anche se non risolvono la questione e ci saranno in ogni caso lamentele”.

Ultime Nazionale, le parole di Mancni

Il ct ha poi parlato dei giovani italiani e della Nazionale che competerà per vincere Euro 2021 il prossimo anno: