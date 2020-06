Mercato Napoli, Giuntoli: “Milik? Se resta deve farlo con la testa giusta. C’è stata paura di perdere Mertens”

Mercato Napoli: Giuntoli fa il punto della situazione

Mercato Napoli Giuntoli | Il mercato di Serie A è sempre molto attivo, e una delle squadre che si sta muovendo maggiormente, è senza dubbio il Napoli. Gli azzurri con molte probabilità interverranno sia in entrata che in uscita, e a fare un po il punto della situazione ci ha pensanto il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Quest’ultimo ha parlato ai microfoni di Sky Sport, ecco quanto riportato dalla nostra redazione:

“Mertens? C’è stata paura di perderlo, ma è mai stato lontano dal Napoli. Milik? Noi stiamo pensando a rinnovare il suo contratto parlando con i suoi agente. Risolveremo la situazione o in un modo o nell’altro. Se non rinnoverà verrà messo sul mercato, se deve restare deve farlo con la testa giusta. Insigne? E’ innamorato del Napoli ed ha 3 anni di contratto, non c’è alcuna fretta. In questo momento stiamo soprattutto trattando rinnovi: quelli più vicino sono Mertens e Zielinski”.

Giuntoli sugli obiettivi di mercato

Il ds azzurro si è poi voluto soffermare su alcuni nomi accostati al Napoli ultimamente, come ad esempio Azmoun, Osimhen e Jovic. Giocatori che sicuramente sono interessanti, ma allo stesso tempo difficili da prendere. Nel mirino anche Everton del Gremio, giocatore che già in passato fu vicino all’Italia.