Diletta Leotta Furto Rolex Anelli | Periodo molto complicato per Diletta Leotta che si è trovata privata di molti dei suoi beni. La nota conduttrice di DAZN ha subìto un importante furto nella sua casa di Milano nel corso della scorsa notte.

Diletta Leotta: furto in casa da 150 mila euro

Poco prima della ripresa del calcio, arriva una brutta notizia per la conduttrice di DAZN che nella notte si è vista sottrarre beni consistenti in circa 150mila euro dalla sua abitazione in Corso Como a Milano. Dalle ricostruzioni della Polizia, arrivata sul posto e constatato il fatto, emerge che alcuni ladri sono riusciti ad arrivare al nono piano del suo condominio ed entrare dalla finestra, trovata forzata.

Leggi anche – Che ressa in Serie A! Scontro su Scudetto e retroscessioni

Leott: portata via l’intera cassaforte con Rolex e gioielli

I ladri, hanno rovistato in casa Leotta e hanno portato via l’intera cassaforte. All’interno vi erano consistenti somme di denaro, gioielli e otto orologi (tra cui alcuni Rolex) per un valore complessivo di 150 mila euro. Proprio nella giornata di ieri, Diletta Leotta era tornata in studio per le prove di conduzione prima della ripartenza della Serie A. La Polizia continuerà ad indagare per tentare di scoprire i malviventi e restituire alla conduttrice di DAZN i propri beni.

Leggi anche – Serie A, Collina: “Cinque cambi situazione momentanea”