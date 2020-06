Champions League, l’indiscrezione della Bild: “Final-eight a Lisbona”

Le coppe europee si disputeranno ad agosto dopo la conclusione dei campionati nazionali. La Uefa sta lavorando per definire la sedi della finale della Champions League. La decisione definitiva sarà presa il 17 giugno nel corso dell’Esecutivo, ma nella giornata di oggi sono state pubblicate alcune indiscrezioni.

Finali Champions a Lisbona, l’indiscrezione della Bild

La finale della Champions League fissata per il 29 agosto era prevista inizialmente ad Instanbul. L’evento si sarebbe dovuto disputare a porte chiuse, eventualità non gradita ai turchi che hanno ritirato la loro candidatura. Per questo motivo l’Uefa ha iniziato a valutare una sede alternativa. In lizza per ospitare l’atto conclusivo del torneo ci sono Lisbona, Francoforte e Mosca. Secondo quanto riferito dalla Bild i primi sarebbero in vantaggio rispetto alla concorrenza.

L’altra novità di quest’edizione riguarderà la formula della competizione. L’intenzione della Uefa, infatti, dopo la sospensione prevede il recupero degli ottavi rimasti in sospeso (Napoli- Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco- Chelsea e Lione-Juventus) e una final-eight con quarti, semifinali da disputare in gara unica e la finale da disputare in un’unica città.

L’ipotesi potrebbe essere realizzata nella capitale portoghese in cui ci sono più stadi. A favorire questa scelta ci sono altri tre motivi: il fatto che nel massimo torneo continentale non ci sono squadre di quella nazione e di conseguenza nessun club potrebbe contare sul fatto di giocare in casa, una migliore fiscalità rispetto a Francoforte e la gestione positiva dell’emergenza provocata dal coronavirus.

Gli scenari della scelta

Lisbona dunque viene considerata come la favorita e di conseguenza si parla di Francoforte come sede della fase finale dell’Europa League. Non sembra invece in discussione la sede scelta per la finale dell’Europa League, che si disputerà a Danzica, ma resta da fissare la data. Cresce dunque l’attesa per la decisione ufficiale da parte dell’Uefa. La sessantacinquesima edizione della Champions League resterà in ogni caso nella storia per l’interruzione provocata dalla pandemia.

Non potremo dimenticare il casino dell’ultimo turno disputato contraddistinto da partite rinviate, a porte chiuse e alcune con numerosi tifosi sugli spalti. Una cosa inedita e forse mai accaduta nella storia del massimo torneo continentale alla quale potrebbero aggiungersi quelle relative alla formula e al cambio della sede delle finali se l’indiscrezione sarà confermata.