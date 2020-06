Calciomercato Verona Pellegri | Il Verona di Ivan Juric è sicuramente la rivelazione più importante dell’attuale stagione di Serie A. I gialloblù si stanno giocando l’accesso all’Europa League alla pari con Napoli, Milan e Parma e alla ripresa del campionato puntano ad essere la stessa mina vagante della prima parte di stagione.

Calciomercato Verona, Pellegri è l’idea per l’attacco

Molti calciatori del Verona hanno attirato le attenzioni dei top club europei. Da Amrabat e Kumbulla, passando per Rrahmani e Pessina. La prossima stagione il club veronese dovrà affrontare un’importante rifondazione e tentare di migliorare l’organico. Stando a quanto si legge su calciomercato.com, il Verona starebbe pensando di riportare Pietro Pellegri in Serie A. Il giovanissimo attaccante ex Genoa non ha lasciato il segno nel Principato di Monaco come ci si aspettava e l’aria di casa, si pensa, potrebbe fargli bene. E’ certamente tra i calciatori più promettenti per il futuro, viste anche le esperienze pregresse che l’hanno portato ad essere il calciatore italiano più giovane di sempre ad esordire in Serie A.

Pellegri torna in Serie A? Ecco la formula

Il Verona sta seriamente pensando di portarlo in Serie A ma, inizialmente, con la formula del prestito. Da definire, poi, successivamente un eventuale riscatto, legato alle prestazioni soprattutto.