Calciomercato Roma: per Zaniolo fissato il prezzo

Ultime Roma | Nicolò Zaniolo potrebbe andar via in estate. Sul calciatore della Roma ci sono diversi club non solo italiani.

In pole resta la Juventus pronta ad intavolare con la Roma uno scambio che sistemi i conti di entrambi i club.

Tuttavia dalla Premier arriva un’indiscrezione importante. Il Tottenham si sarebbe tirato fuori dalla corsa a Zaniolo. Come riportato dal Daily Star, gli Spurs ritengono eccessive le richieste della Roma.

Petrachi per lasciar partire il gioiellino ex Inter, avrebbe chiesto 70 milioni di euro.

Ultime Roma: Juventus in corsa?

Come detto tra i più interessati ci sarebbe la Juventus di Paratici. Sul calciatore ci sarebbe tuttavia anche l’Inter.

Intanto, il presidente Andre Agnelli, sembra si sia mosso prima persona per chiudere l’affare.

Zaniolo è senza dubbio uno dei giocatori italiani più talentuosi, e la Juventus è interessata da tempo. Gli ostacoli della trattativa sono tanti, il primo il muro della Roma la quale vorrebbe tenersi stretto il proprio gioiello ad ogni costo. Ecco che la Vecchia Signora dovrà arrivare ai milioni chiesti dai capitolini, magari inserendo qualche contropartita gradita come il centrale Rugani o l’esterno Federico Bernardeschi. Ecco il primo giocatore che potrebbe finire nell’affare.