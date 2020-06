Calciomercato Napoli, assalto per Boga: ecco l’offerta

Calciomercato Napoli, l’interesse per Boga è concreto: Cristiano Giuntoli in continuo contatto con l’entourage

Calciomercato Napoli – Boga | Il Napoli ha intenzione di riprendere lì dove ha interrotto il suo percorso di rifondazione. Ebbene sì, dopo gli acquisti importantissimi piazzati nel mercato di gennaio, da Demme a Politano, passando per Lobotka, Aurelio De Laurentiis non avrebbe alcuna intenzione di fermarsi. E’ lo scenario che raccontano i colleghi di Tuttosport, con il talento ivoriano del Sassuolo, Jeremie Boga, al centro di ogni questione.

Notizie Napoli, 35 milioni sul piatto per convincere il Sassuolo: Boga finirà agli azzurri?

Come riportato dai colleghi del quotidiano piemontese, ci sarebbero stati dei contatti frequenti tra l’entourage del giocatore e il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. L’interesse del club partenopeo è molto forte, con il giocatore che avrebbe già strizzato l’occhio alla squadra azzurra. Ciò che trapela dalle notizie di oggi è che il Napoli avrebbe intenzione di piazzare l’acquisto, andando a mettere sul piatto la cifra importantissima di 35 milioni di euro. Un’offerta molto sostanziosa, ma che servirà per dare fine alle voci legate alla forte concorrenza. Sì, perché sul calciatore ci sarebbero i diversi club italiani, tra cui anche l’Inter di Antonio Conte, ma non solo. Il Chelsea ha preferito non puntare su di lui, lasciando il cartellino al Sassuolo, che prenderà poi la decisione definitiva per il suo futuro. Futuro che, appunto, potrebbe essere al Napoli. Gli azzurri vogliono piazzare il colpo.