Calciomercato Milan, Ricci nel mirino: concorrenza al Napoli

Calciomercato Milan, anche i rossoneri su Samuele Ricci: sarebbe il primo acquisto di Rangnick

Calciomercato Milan – Ricci | E’ tra i calciatori italiani più interessanti tra i giovani, il talentino dell’Empoli, Samuele Ricci. Ne ha sfornati di talenti interessanti il club toscano che, adesso, ha messo le cose in chiaro: il calciatore andrà via solo per una cifra pari al suo valore. Il presidente dell’Empoli ne ha parlato a tal proposito nella giornata di ieri, rispondendo a quelle che erano le voci di mercato che accostavano il suo centrocampista al Napoli. Il patron empolese, Corsi, è sicuro: “Niente di concreto con nessuna squadra, se andrà via, sarà solo per un’offerta che rispetti la valutazione economica”.

News Milan, il mercato dei giovani: Samuele Ricci finisce nel mirino

Stando a quanto rivelato dai colleghi di Calciomercato.com, il primo acquisto di Ralf Rangnick, uomo che arriverebbe per il prossimo anno, potrebbe essere uno dei giovani talenti italiani più interessanti. Negli ultimi anni il Milan ha fissato la linea di mercato legata ai giovani ed è quella che potrebbe sposare lo stesso Rangnick. Infatti, il nome di Samuele Ricci, sarebbe finito in cima alla lista dei desideri. Sul centrocampsita dell’Empoli, c’è forte interesse del Napoli. Aurelio De Laurentiis, inoltre, vanta degli ottimi rapporti con il presidente Corsi. Solo un anno fa l’acquisto di Giovanni Di Lorenzo e diversi i contatti per i prestiti dei calciatori partenopei, finiti proprio ad Empoli.