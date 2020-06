Calciomercato Milan: Brekalo la nuova idea

Calciomercato Milan: Brekalo può arrivare

Ultime Milan, piace Brekalo. Come riportato da Tuttoatalanta, ci sarebbe anche il club rossonero su Josip Brekalo, attaccante classe ’98 del Wolfsburg.

Il calciatore, infatti sarebbe finito anche nel mirino del Milan. Il croato, che piace anche all’Atalanta, al centro di questo derby italiano.

Ultime Milan: chi è Brekalo

Ma chi è il 22enne Brekalo? Nato in Croazia, a Zagabria, è cresciuto calcisticamente propria nella Dinamo Zagabria.

Nell’estate 2016 si è trasferito in Bundesliga (pagato 10 milioni di euro), prima al Wolfsburg, poi allo Stoccarda in prestito e poi definitivamente tornato ai biancoverdi. Dal novembre 2018 è nel giro della nazionale maggiore.

Il calciatore è un’ala sinistra, o attaccante esterno, alto 175 cm, il suo piede preferito è il destro. Può anche agire sulla fascia opposta o ricoprire il ruolo di seconda punta.

Il suo valore di mercato potrebbe aggirarsi intorno ai 10-15 milioni di euro secondo Transfermarkt, ma poi tutto dipenderà dagli interessi di mercato delle varie ed eventuali squadre.

Durante questa stagione con il Wolfsburg il calciatore ha messo insieme 36 partite totali giocate (di cui 8 in Europa League) con un bottino di 7 gol e 7 assist (in EL 3 gol e 3 assist). Numeri importanti per un calciatori di soli 22 anni ma già dall’esperienza in Europa.