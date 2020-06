Calciomercato Milan, Bennacer nel mirino del Real Madrid

Calciomercato Milan: anche la squadra di Zidane posa gli occhi sul centrocampista algerino

Calcio Mercato Milan Bennacer | Il Milan prepara una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione, partendo dal tecnico fino ad arrivare a qualche colpo in entrata. Attenzione però anche a cosa potrebbe succedere per quanto riguarda le cessioni, con più di qualche giocatore seguito da diverse big. E’ il caso di Bennacer, in assoluto uno dei più positivi in questa stagione, e che è riuscito a suscitare l’attenzione da parte di tanti top club europei.

Le sue prestazioni sono state visionate soprattutto dal PSG, con un Leonardo scatenato, ma a quanto pare anche dal Real Madrid: stando a quanto riportato da Fichajes.com infatti, anche i Blancos avrebbero messo l’algerino nel mirino. Un ennesimo attestato di stima per il giocatore, ennesimo pericolo per il Diavolo.

Notizie Milan: tre pretendenti per Bennacer

I rossoneri dovranno coprirsi le spalle dagli assalti per Bennacer, ma ad oggi sembra davvero complicato. La richiesta è di 50 milioni di euro, ma vedendo le pretendenti, non si può certo dire che sia una cifra irrangiungibile. Oltre al Real Madrid c’è il PSG, per non parlare del Manchester City: Guardiola sta spingendo, e pare stia portando avanti parecchie avance in queste ultimi giorni.