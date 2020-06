Tweet on Twitter

Calciomercato Milan: Bennacer ha la clausola

Ultime Milan, Bennacer ha la clausola rescissoria. Come riportato da Sky Sport, il calciatore algerino, finito nel mirino del PSG, avrebbe una clausola rescissoria.

Il Campione d’Africa con la sua Algeria nell’ultima edizione della competizione continentale potrebbe lasciare Milano senza che la società potrà fare nulla.

Tuttavia la clausola di Ismael Bennacer sarebbe valida solo nel 2021.

Il calciatore si sta mettendo in mostra anche con la maglia del Milan. Tanto che per l’ex Empoli cominciano a circolare diverse voci su interessi importanti non solo da Parigi. Su di lui ci sarebbero anche Manchester City al Real Madrid.

Le squadre più ricche d’Europa vorrebbero strappare Bennacer al Milan già in queste settimane, ma per farlo dovranno convincere la società. L’importo della clausola, che sarà valida come detto tra un anno, è di 50 milioni di euro.

L’idea del Milan, infatti, resta quella di tenere ancora per una stagione Bennacer in squadra. Dunque oltre la sessione estiva che inizierà il prossimo settembre, più tardi rispetto al solito a causa dello stop per coronavirus e lo slittamento del campionato e della Champons League.

Ultime Milan: Bennacer inamovibile

Bennacer, che durante questa stagione ha dato il suo contributo anche se il centrocampista ha rimediato più cartellini gialli di chiunque in campionato, con ben dodici ammonizioni. Il calciatore cerca ancora la prima rete ma dopo un inizio stentato, si è preso la scena in mezzo al campo.