Calciomercato Juventus Sergio Ramos | La Juventus pensa alla prossima stagione e cerca di capire quali possono essere i colpi di mercato capaci di alzare ancora di più l’asticella. Dopo la splendida operazione che ha portato Cristiano Ronaldo a Torino, Andrea Agnelli ha pensato anche di portare un’altra stella Merengues sotto la Mole: si tratta di Sergio Ramos.

Calciomercato Juventus: Sergio Ramos è un’idea

Il capitano del Real Madrid e della Nazionale Spagnola ha il contratto in scadenza nel 2021 e ha da pochissimo compiuto 34 anni. Le prestazioni in campo non hanno minimamente fatto notare l’aumento dell’età ma il Real Madrid sta pensando molto se proporgli un rinnovo. E’ per questo che la Juventus, avrebbe pensato di portarlo allo Juventus Stadium e riunire la coppia da sogno Ronaldo-Ramos.

Notizie Juve, ag. Sergio Ramos: “Vuole chiudere al Santiago Bernabeu”

A svelare il suo futuro, però, ci ha pensato il fratello-agente in prima persona. Ai microfoni di Onda Cero ha ribadito la volontà di Sergio Ramos di restare al Real Madrid e di chiudere lì la carriera.

“L’idea è prolungare l’avventura finchè sarà possibile. Vuole ritirarsi in grande stile nel Real Madrid, dopo tanti anni insieme”.

Rinnovo e partite nel nuovo Bernabeu? “Vedremo cosa succederà. Lo stadio sarà pronto nel 2022 e l’età avanza e non perdona“.