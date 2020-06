Calciomercato Juventus, Pradé su Chiesa: “Rinnovo? Bisogna volerlo in 2”

Il futuro di Federico Chiesa pare sempre più lontano da Firenze: già 12 mesi fa, di questi tempi trovava un accordo con la Juventus salvo poi tornare sui suoi passi. Che questa sessione di mercato sia invece la volta buona per il suo arrivo tra i bianconeri?

Calcio mercato Juve, Pradé sul rinnovo di Chiesa

Dopo le parole di Commisso, arrivano quelle di Daniele Pradé, che sostanzialmente ribadisce la linea presidenziale: inutile trattenere chi non vuole restare. Ai microfoni di Radio 1, il direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato in maniera molto diretta: “Lo apprezziamo molto, se vorrà restare saremo onorati, ma bisogna essere in due a volerlo“. Se torneranno quindi di nuovo i mal di pancia, sarà addio. Purché però avvenga alle condizioni della Viola, che non ha intenzione di concedere sconti.

Diverso invece sarà il destino di Gaetano Castrovilli, anche lui al centro di molti rumour di mercato, vera e propria rivelazione per questa stagione: “Sarà un piacere dargli la maglia numero 10. Ha grandi capacità, sa giocare tra le linee e in profondità,” conclude Pradé.

Ultime Juve, i dettagli della proposta a Chiesa

Può a questo punto partire l’assalto al figlio d’arte di Enrico. L’anno scorso la dirigenza era riuscita a spingersi fino ad un’offerta di un quinquennale da 5 milioni all’anno: quest’anno, complice anche la crisi covid-19, potrebbe scendere fino a 4,5 milioni di euro annuali. Una cifra considerevole, che potrebbe portare il colpo a segno. Discorso diverso per quel che riguarda il pagamento del suo cartellino…