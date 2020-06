Calciomercato Juventus: nuova offerta per Pjanic da Barcellona

Ultime Juventus, l’affare Pjanic rischia di diventare un tormentone. Miralem Pjanic resta il vero desiderio di mercato del Barcellona. Al centro dello scambio con Arthur, il centrocampista bosniaco secondo i catalani ha le caratteristiche tecnico-tattiche ideali per giocare nella mediana blaugrana.

Il calciatore, infatti, sembra aver convinto pienamente Quique Setien, che lo richiede a gran voce.

Per questo motivo, secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport,il Barcellona sarebbe disposto a pagare il cartellino di Pjanic nel caso in cui lo scambio in ballo dovesse definitivamente non andare in porto. Senza scambi.

Da Torino, Miralem Pjanic non aspetta altro: ha da tempo accettato la corte della squadra di Messi, mettendo da parte, per il momento, le altre ipotesi.

L’ex Roma coltiva fin da bambino il sogno di giocare per il Barcellona. Inoltre a Torino lo spazio per lui sembra sempre meno a causa dei dissapori con Sarri e dell’esplosione di Bentancur nel suo stesso ruolo.

Ultime Juve: Pjanic spinge per la cessione

La soluzione migliori per tutti, dunque, è la cessione. Per Pjanic, che ha messo da parte le opzioni Chelsea e Paris Saint-Germain, il passaggio al Barcellona poi sarebbe la soluzione ideale in estate.

Anche la Juventus spinge per cedere il calciatore e liberarsi del suo stipendio pesantissimo.