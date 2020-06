Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri ai saluti: il Chelsea ha il sostituto

Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri può lasciare subito Londra: il Chelsea prende Chilwell

Calciomercato Juventus – Emerson Palmieri | Potrebbe tornare in Italia, l’italo-brasiliano, Emerson Palmieri. Dopo le esperienze vissute con la maglia di Palermo prima e Roma poi, l’esterno mancino che Maurizio Sarri ha avuto a disposizione nella sua annata londinese, potrebbe ritornare a lavorare agli ordini del tecnico di Figline. Assieme, lo scorso anno, sono riusciti a raggiungere l’incredibile vetta dell’Europa League. La Juventus avrebbe individuato in lui la soluzione per la corsia di sinistra, considerando le difficili situazioni vissute per il reparto.

Notizie Juventus, Emerson Palmieri ma non solo: l’alternativa porta in casa Ajax

Stando a quanto rivelato dai colleghi britannici del The Athletic, il Chelsea sarebbe diretto su Ben Chilwell, terzino attualmente in forza al Leicester, che potrebbe raggiungere la rosa di Frank Lampard. L’arrivo del terzino inglese a Londra, libererebbe così l’altro esterno, che interessa in casa Juventus. In via definitiva, quando arriverà al Chelsea, Emerson Palmieri svuoterà l’armadietto per rifare i bagagli. Ancora una volta, nel suo destino, potrebbe ritrovare la Serie A. Se dovesse saltare, l’altra ipotesi porta a casa Ajax, nel club dell’ex di turno, Matthijs De Ligt. L’olandese potrebbe spingere il suo vecchio compagno di squadra e nazionale argentino, Nicolas Tagliafico. Le valutazioni economiche di entrambi i calciatori portano ad una cifra che va vicino ai 30 milioni di euro.