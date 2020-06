Calciomercato Juventus: Aouar nel mirino, bianconeri in pole

Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus: la Vecchia Signora può avere un vantaggio nella corsa ad Aouar

Calcio Mercato Juventus Aouar | La Juventus continua il suo calciomercato, e lo fa pensando in grande alla prossima stagione che verrà. La rosa di Sarri è molto lunga e competitiva, ma la sensazione è che soprattutto a centrocampo possano esserci tantissime novità. Qualche cessione sicuramente, e qualche innesto pure, magari con i vecchi pallini che tornano di moda giorno dopo giorno. Tra questi anche Aouar, giovanissimo centrocampista del Lione e già nel giro della Nazionale francese. Il giocatore è senza dubbio uno dei più talentuosi in Europa, e portarlo a Torino sarà una vera e propria impresa per la Juventus.

I bianconeri conoscono bene le difficoltà, e tra queste c’è senza dubbio la folta concorrenza: anche il City ha messo gli occhi sul francese. Occhio però ad una notizia che ci fa presente TuttoJuve, ovvero che la Vecchia Signora potrebbe avere un bel vantaggio visti gli ottimi rapporti tra la società ed Aulas, patron del club transalpino.

News Juventus: per Aouar servirà un’offerta monstre

Aouar resta un obiettivo concreto per la Juventus, la quale sa bene di dover presentare un’offerta monstre se vuole sperare di convincere il Lione. Il costo del centrocampista è molto alto: ecco quanto riportato dalla nostra redazione.