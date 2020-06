Calciomercato Inter Zaniolo Juventus Roma | La situazione finanziaria della Roma potrebbe portare James Pallotta a dover cedere alcuni pezzi pregiati per rimettere in pari il bilancio. Il cartellino più prestigioso è sicuramente quello di Nicolò Zaniolo, centrocampista classe ’99 che ha stregato l’Europa intera dopo le prime due stagioni in giallorosso.

Calciomercato Inter: sfida alla Juventus per Zaniolo

In Serie A piace soprattutto alla Juventus che nelle scorse settimane ha tentato un primo approccio con il club della capitale. Federico Bernardeschi è il nom messo sul piatto da Paratici per convincere Pallotta a cedere Zaniolo. Ma pare che la Roma voglia soprattutto offerte cash da prendere in considerazione anche se Zaniolo è incedibile. Ecco, quindi, che per Nicolò torna di moda la sua ex squadra, l’Inter. I nerazzurri hanno il rimpianto di averlo ceduto nell’affare che ha portato Nainggolan a San Siro e ora vorrebbero riappropiarsi di Zaniolo.

Leggi anche – Serie A: è scontro in Lega tra retrocessioni e Scudetto

Inter, offerto Nainggolan alla Roma

Stando a quanto riferisce Repubblica, Beppe Marotta avrebbe in mente di mettere il bastone tra le ruote alla Juventus e fiondarsi su Zaniolo. Sarebbe già arrivata la prima offerta nella capitale: il cartellino di Radja Nainggolan più un conguaglio economico ma è arrivato un secco ‘no’ dalla società giallorossa. L’Inter, inoltre, gode del 15% di una futura rivendita di Zaniolo, fino ad un massimo di 2 milioni di euro.