Calciomercato Inter: Tonali ad un passo

Ultime Inter, Tonali può arrivare. Come riportato da cm.com, il centrocampista del Brescia Sandro Tonali sarebbe sempre più vicino all’Inter.

Il calciatore delle Rondinelle, infatti, sarebbe diventato l’obiettivo di mercato numero uno dell’ad nerazzurro Marotta.

Il calciatore gradisce la destinazione nerazzurra e ormai la concorrenza sembrerebbe bruciata, nelle prossime settimane si potrà portare a termine la trattativa.

L’Inter ha già in mano l’accordo con l’agente del calciatore e tratta con il Brescia.

Ma la chiusura dell’affare non sarebbe così lontana. Questo dovrebbe portare nelle casse di Cellino 40 milioni di euro (e magari uno scambio).

Il centrocampista già quando era nelle giovanili fu ad un passo dall’approdo a Milano, ma con la maglia dei rossoneri.

“Il Lombardia Uno era affiliato al Milan, ogni due o te mesi cinque o sei bambini venivano chiamati al Vismara, dove si allenavano i giovani del club. Difficile dire che io sia stato scartato perchè non mi hanno proprio preso in considerazione. Forse ero troppo piccolo per loro.