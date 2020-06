Calciomercato Inter: Lautaro può restare, le ultime

Ultime Inter, Lautaro a sorpresa resta? Come riportato da Sky Sport, il Barcellona corteggia Lautaro Martinez.

La notizia, oramai, non è più una novità. Sul fatto che il corteggiamento vada a buon fine, nelle ultime settimane in Italia non ci sono le stesse certezze che ci sono in Spagna. Se a Barcellona sono convinti che alla fine, in un modo o nell’altro, con contropartite e parte cash, i nerazzurri lasceranno partire il calciatore, da Milano arrivano notizie contrastanti.

Secondo Sky Sport, infatti, molto dipenderà dal pagamento della clausola rescissoria da 111 mln o dal pagamento di una parte cash che si avvicini il più possibile a quella cifra. Ma la verità è che in Liga il club catalano ora come ora non può permettersi di arrivare a pagare la cifra, ecco perchè le parti trattano.

La società spagnola, nelle ultime settimane avrebbe chiesto l’abbassamento del monte ingaggi.

Per arrivare a questa soluzione sarebbe stato previsto un taglio degli stipendi ai giocatori presenti in rosa. Ne deriva che in Catalogna c’è chi non vede di buon occhio l’operazione Lautaro se fosse così onerosa. I nerazzurri poi non hanno ancora in mano ancora il sostituto e questo complica la questione.

Ultime Inter: segnali da Lautaro

In serata, inoltre, è arrivato anche un segnale dal bomber. Il calciatore non si è ancora esposto pubblicamente e difficilmente lo farà. Anzi in serata sul suo profilo Instagram ha postato una foto con la numero 10 dell’Inter ed un’esultanza.