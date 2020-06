Calciomercato Inter, Lautaro Martinez: trattativa bloccata, la situazione

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez: svolta nella trattativa, il Barcellona potrebbe virare su altre soluzioni

Calciomercato Inter – Lautaro Martinez | E’ al centro delle voci di mercato, con i colleghi spagnoli che continuano a fare il punto sulla sua situazione. Il Toro Lautaro Martinez è il calciatore più chiacchierato in Europa, con il Barcellona che da ormai tantissimo tempo è sulle sue tracce. Ma ecco, stando a quanto rivelato dai colleghi iberici del Marca, che in mattinata hanno aperto con una prima pagina dedicata proprio al bomber del calcio nostrano, la situazione sarebbe del tutto cambiata. Il Barcellona sarebbe stufo di corteggiare l’attaccante argentino, con l’Inter che spesso di è messo d’intralcio. E’ per tale motivo che il club blaugrana sarebbe pronto a virare sul piano B.

Notizie Inter, Barcellona stanco di aspettare: si inseriscono negli affari United e Real Madrid

Lautaro Martinez gradirebbe comunque la permanenza in nerazzurro, ma è chiaro che l’Inter non resterà a guardare gli scenari che riguardano l’argentino. Al contrario, l’Inter è molto attenta sul mercato, nonostante qualche colpo sfumato per quel che concerne il reparto offensivo. L’ultimo dei tentativi è stato fatto con Cavani, ma l’uruguaiano sembra indirizzato verso l’Atletico Madrid. Tornando al Toro, non ci sarebbe solo il Barcellona su Lautaro Martinez. Le alternative si chiamano Manchester United e la rivale numero uno dei blaugrana, il Real Madrid.