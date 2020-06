Tweet on Twitter

Calciomercato Inter Esposito | Sebastiano Esposito è stata la rivelazione dell’Inter dell’ultima stagione. Antonio Conte ha voluto trattenerlo a tutti i costi sia nella scorsa estate che a gennaio e i risultati in campo hanno dato ragione all’ex tecnico della Juventus. Esposito si è rivelato un ottimo rincalzo ai due attaccanti titolari e in futuro si punta ancora su di lui.

Calciomercato Inter, difficoltà nel rinnovare con Esposito

Il prossimo 2 luglio compirà 18 anni e potrà firmare il suo primo contratto da professionista, dal punto di vista delle cifre. L’Inter nei mesi post-mercato invernale hanno tenuto più incontri con i suoi agenti per cercare di portare al termine la trattativa. Ma non ci sono ancora accordi definitivi, stando a quanto riporta calciomercato.it. Il contratto attualmente in essere, scade nel 2022 e la trattativa continua ad essere complicata. C’è tanta distanza tra domanda e offerta, nelle prossime settimane si tenterà di assottigliarla sempre più.

Notizie Inter, Esposito potrebbe affidarsi a nuovi agenti

Intanto ci sono anche altri agenti, vicini all’ambiente nerazzurro, pronti ad inserirsi nella trattativa non appena Sebastiano Esposito diverrà maggiorenne. La situazione, quindi, potrebbe prendere due strade ben definite: accordo più semplice o trattativa sempre più intricata che alla fine del contratto potrebbe portare all’addio del giovanissimo attaccante natìo di Castellammare di Stabia.